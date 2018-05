POL-DU: Duissern: Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Bargeld

Duisburg (ots) - Bei einer 90 Jahre alten Frau haben sich gestern Mittag (3. Mai, 12 Uhr) ein Mann und eine Frau als Telekom - Mitarbeiter ausgegeben und aus ihrer Wohnung an der Moltkestraße Bargeld gestohlen. Die Seniorin hatte in den vergangenen Wochen Probleme mit der Telefonleitung gehabt und deswegen den beiden fremden Personen geöffnet. Die Trickdiebin verwickelte die Seniroin in ein Gespräch, während der Mann vorgab, die Leitungen zu messen. Als die beiden die Wohnung plötzlich verließen, stellte die 90-Jährige die aufgebrochene Geldkassette und das fehlende Bargeld fest und rief die Polizei. Beide Trickdiebe sind etwa 1,70 Meter groß und trugen zur Tatzeit eine dunkle Hose, einen schwarzen Anorak mit einem Aufkleber der Stadtwerke. Das Kriminalkommissariat 32 sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an 0203 280 0.

