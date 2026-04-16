PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baustellendiebe zugange +++ Fußgänger bei Unfall verletzt +++ Mitfahrerin bei Auffahrunfall verletzt +++ Auffahrunfall auf der L 3005

Hofheim (ots)

1. Baustellendiebe zugange,

Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, Dienstag, 14.04.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2026, 07:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch waren in Hofheim-Diedenbergen Baustellendiebe zugange. Die Täter näherten sich zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 07:45 Uhr dem Baustellengelände in der Casteller Straße. Hier machten sie sich an zwei abgestellten Baggern zu schaffen und demontierten deren Spiegel. Weiterhin entwendeten sie eine unbekannte Menge an Diesel. Samt Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Hinweise zur Tat bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 an die Polizei in Hofheim.

2. Fußgänger bei Unfall verletzt,

Eschborn, Frankfurter Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 16:20 Uhr

(ro)Am Mittwoch kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Fußgänger verletzt wurde. Eine 59-Jährige wollte gegen 16:20 Uhr mit ihrem Ford von einem Parkplatz in die Frankfurter Straße einfahren. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 61-Jährigen, der dort zu Fuß unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Fußgänger ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Am Ford entstand kein Schaden.

3. Mitfahrerin bei Auffahrunfall verletzt, Eschborn, Sossenheimer Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 17:00 Uhr

(ro)In Eschborn ist am Mittwochnachmittag eine Fahrzeuginsassin bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Ford die Sossenheimer Straße in Richtung Berliner Straße. In Höhe der Auffahrt zur Landesstraße 3005 musste er abbremsen, da die Ampel auf rot schaltete. Der 20-jährige Fahrer eines Renaults bemerkte dies zu spät und fuhr dem Ford auf. Hierbei wurde die 22-jährige Mitfahrerin im Renault verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

4. Auffahrunfall auf der L3005,

Eschborn, Landesstraße 3005, Mittwoch, 15.04.2026, 17:40 Uhr

(ro)Auf der Landesstraße 3005 kam es im Bereich Eschborn am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall. Gegen 17:40 Uhr war eine 72-jährige VW-Fahrerin auf der rechten Fahrspur der L3005 aus Frankfurt kommend in Richtung Kronberg unterwegs. An der Abfahrt Camp-Phönix-Park musste die Fahrerin stark abbremsen, da ein langsam fahrendes Fahrzeug vor ihr auf die L3005 auffuhr. Der 21-jährige Fahrer eines Renaults bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr dem VW auf. Sowohl die 72-Jährige als auch der 21-Jährige wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L3005 in diesem Bereich zeitweise gesperrt.

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