PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 10.04.2019

Hofheim (ots)

1. Feuer in Kleingartenverein, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, Mittwoch, 10.04.2019, 01:55 Uhr

(jn)Ein Feuer hat in der zurückliegenden Nacht in Hattersheim mehrere Gartenhütten beschädigt und einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro hinterlassen. Gegen 01:55 Uhr wurde von einem Zeugen eine brennende Gartenhütte im Kleingartenverein "Glockwiesenweg" gemeldet, woraufhin sich zahlreiche Polizeibeamte und Feuerwehren zum Brandort begaben. Zu diesem Zeitpunkt war eine Gartenlaube bereits in Vollbrand geraten, auf drei weitere Gartenlauben hatte das Feuer schon übergegriffen. Diese wurden dabei teilweise erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden erste Ermittlungen zur Brandursache am Tatort aufgenommen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Brandexperten der Hofheimer Kriminalpolizei ermitteln in der Sache und bitten unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten.

2. Einbrecher ergaunern Bargeld, Kelkheim (Taunus), Münster, Am Kirchplatz, Dienstag, 09.04.2019, 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(jn)Mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sind Einbrecher gestern von einem Tatort im Kelkheimer Stadtteil Münster geflüchtet. Zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr betraten die Gauner das Grundstück des Mehrfamilienhauses "Am Kirchplatz" und öffneten im Anschluss auf bislang unbekannte Art und Weise die Eingangstür. Sie betraten den Hausflur, hebelten eine Wohnungstür im 1. Stock auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Beute von Wert. Sie wurden fündig und flüchteten den Angaben des Geschädigten zufolge mit knapp 9.000 Euro Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro an der Wohnungstür. Zeugen oder Hinweisgeber, die am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen in Münster gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

3. Eingangstür aufgehebelt, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Zeilsheimer Weg, Dienstag, 09.04.2019, 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr haben unbekannte Täter am Dienstag die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Liederbach Ortsteil Oberliederbach gewaltsam geöffnet, jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Nachdem der oder die Täter die Zugangstür des Mehrfamilienhauses im Zeilsheimer Weg aufgehebelt hatten, betraten die Unbekannten den unabgeschlossenen Keller und flüchteten anschließend mit leeren Händen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro an der Haustür. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Rollerfahrer flüchtet vor Polizei, Flörsheim am Main, Eddersheimer Straße, Dienstag, 09.04.2019, 15:57 Uhr

(jn)Unter Drogeneinfluss ist ein jugendlicher Rollerfahrer gestern Nachmittag vor der Polizei in Flörsheim geflüchtet. Um 15:57 Uhr wurde die Besatzung eines Flörsheimer Streifenwagens in der Eddersheimer Straße auf den Zweiradfahrer aufmerksam, nachdem dieser die Beamten bemerkt und in der Folge gestürzt war. Schnell schwang er sich wieder auf seinen Roller und flüchtete zunächst aus dem Sichtfeld der Beamten in Richtung Mainufer. Im Verlauf der sich anschließenden Fahndung konnte dann ein 17-jähriger Flörsheimer angetroffen und als Fahrer des Rollers identifiziert werden. Der Grund für seine Flucht lag auf der Hand: weder war der Roller zugelassen noch konnte der junge Mann die notwendige Fahrerlaubnis nachweisen. Außerdem stand der Flörsheimer, einem Drogenvortest zufolge, unter dem Einfluss von Drogen. Deshalb wurde er zwecks Blutentnahme zur Flörsheimer Wache gebracht und im Anschluss in die Obhut seines Vaters übergeben.

5. Senior entzieht sich Verkehrskontrolle, Hattersheim am Main, Niedeckerstraße, Mainzer Landstraße, Dienstag, 09.04.2019, 18:15 Uhr

(jn)Am Dienstagabend hat sich ein 71-jähriger Hattersheimer einer Verkehrskontrolle entzogen und konnte erst nach einer Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen werden - er war ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Pkw unterwegs gewesen. Gegen 18:15 Uhr sollte der 71-Jährige am Steuer seines Ford von Mitarbeitern der Hattersheimer Ordnungsbehörde in der Niedeckerstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog er sich und fuhr, ohne den Anhaltesignalen der folgenden Ordnungshüter nachzukommen, rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Erst auf Höhe des Friedhofes in der Mainzer Landstraße musste der Senior seine Flucht verkehrsbedingt abbrechen. Im Rahmen der anschließenden Festnahme leistete der Delinquent Widerstand und verletzte einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann keinen Führerschein, zudem war sein Fahrzeug nicht versichert. Darüber hinaus muss sich der 71-Jährige nun auch wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

6. Mehrere Autos zerkratzt, Hattersheim am Main, Main-Taunus-Ring, Sossenheimer Straße, Dienstag, 09.04.2019, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2019, 07:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch sind in Hattersheim gleich mehrere Pkw zerkratzt worden, die über Nacht im Bereich des Main-Taunus-Ringes standen. Bislang meldeten sich die Nutzer von sechs Autos bei der Polizei und zeigten entsprechende Beschädigungen an. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten jeweils eine Fahrzeugseite auf einer Länge von etwa einem Meter. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zeugen oder Hinweisgeber, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Polizei zu melden.

7. Kaum Verstöße bei Verkehrskontrolle, Kelkheim (Taunus), Hornau, Gagernring, Kuckucksweg, Dienstag, 09.04.2019, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2019, 00:15 Uhr

(jn)Bei einer von Mitarbeitern des Kelkheimer Ordnungsamtes und Kelkheimer Polizeibeamten gemeinsam durchgeführten Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend in Kelkheim hielten sich die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer an die Regeln. Kontrolliert wurden Verkehrsteilnehmer zwischen 23:00 Uhr und 00:15 Uhr im Bereich Gagernring / Kuckucksweg. Dabei stellten die Kontrollkräfte lediglich einen Gurtverstoß fest. In drei weiteren Fällen blieb es aufgrund defekter Lichteinrichtungen und vergessener Führerscheine bei Mängelkarten, die jedoch zeitnah bei der Polizei vorgezeigt werden müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



