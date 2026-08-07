PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Randalierer an Tankstelle festgenommen +++ Kontrollmaßnahmen "Sicheres Limburg"

Limburg (ots)

1.Randalierer an Tankstelle festgenommen, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.08.2026, 15:06 Uhr

(rwn)Am Donnerstagnachmittag hat ein 51-jähriger Mann auf dem Gelände einer Tankstelle in Lindenholzhausen randaliert. Durch das umsichtige Handeln eines Mitarbeiters sowie das schnelle Eingreifen einer Polizeistreife konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 15:05 Uhr betrat der Mann das Tankstellengelände und zog mehrere Zapfpistolen aus den Zapfsäulen, die er anschließend auf dem Boden ablegte. Im weiteren Verlauf versuchte er, den Verkaufsraum der Tankstelle zu betreten, was durch einen Mitarbeiter verhindert wurde. Anschließend soll der Mann ein Feuerzeug an eine Zapfsäule gehalten haben. Erneut griff der Mitarbeiter beherzt ein und konnte den Mann von seinem Vorhaben abhalten.

Eine zufällig vorbeikommende Streife des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg wurde während einer Streifenfahrt durch den Mitarbeiter auf die Situation aufmerksam und konnte den zwischenzeitlich flüchtenden 51-Jährigen im Hauseingang eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes einer psychiatrischen Klinik vorgestellt.

2.Kontrollmaßnahmen "Sicheres Limburg",

Innenstadtbereich Limburg, Donnerstag, 06.08.2026, 16:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(rwn) Am Donnerstag hat die Polizei im Rahmen des Programmes "Sicheres Limburg" viele Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet. Beamtinnen und Beamte der Limburger Polizei waren hierzu gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei im Einsatz und kontrollierten an verschiedenen Örtlichkeiten Personen, Fahrzeuge und Gewerbeobjekte.

Gemeinsam mit der Stadtpolizei wurde ein Kiosk kontrolliert und E-Shishas, Vapes sowie weitere Tabakwaren ohne nötige Steuerbanderolen sichergestellt. Innerhalb der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt. Allerdings stellten die Kontrollkräfte gegen 18:00 Uhr außerhalb der Waffenverbotszone im Bereich der Diezer Straße ein mitgeführtes Einhandmesser und eine Axt sicher. Darüber hinaus konnte ein E-Scooter ohne nötige Versicherung festgestellt werden.

Im Verlauf des Abends wurden durch die Einsatzkräfte an die 50 Personen kontrolliert.

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