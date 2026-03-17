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POL-LM: 23-jähriger aus Limburg vermisst

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Limburg (ots)

23-jähriger aus Limburg vermisst

Limburg, 16.03.2026

(ck) Seit dem Mittag des 16.03.2026 wird der 23-jährige Tim Prier aus Limburg vermisst. Er verließ seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet. Er wird als 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er ist vermutlich mit einem blauen VW Golf, mit dem Kennzeichen "WEL-TP 523" unterwegs.

Hinweise nehmen die Polizei Limburg unter (06431) 9140 0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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