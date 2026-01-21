PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Vermisstenfahndung 14-Jährige aus Merenberg vermisst (Foto)+++

Limburg (ots)

14-Jährige aus Merenberg vermisst,

Merenberg, Mittwoch, 21.01.2026

Seit Montag, dem 19.01.2026, wird die 14 Jahre alte Lucy Wöllmer aus Merenberg vermisst. Die Jugendliche verließ nach einem Streit ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie soll sich ersten Ermittlungen nach im Raum Limburg-Weilburg, Bad Camberg oder Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) aufhalten. Die Lucy soll gemeinsam mit der ebenfalls seit Montag, dem 19.01.2026 vermissten, 13 Jahre alten Marleen Helene Binkiewicz unterwegs sein. Lucy ist etwa 1,75 m groß und hat eine schlanke Statur. Zuletzt war sie mit einer dunklen Joggingshose, einem roten Oberteil (Body) und einer schwarz-braunen Lederjacke bekleidet. Die Lucy und Marleen Helene sollen zuletzt am 19.01.2026 gegen 21:00 Uhr im Bereich Limburg-Blumenrod gesichtet worden sein. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jeder andere Polizeistation entgegen.

