POL-LM: +++ Gedenktafel beschmiert +++ Vandalen in Weilmünster festgenommen +++ Zwei Bagger gestohlen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Gedenktafel beschmiert,

Hadamar, Brückengasse, Montag, 29.04.2024, 10:00 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat ein Mann eine Gedenktafel in Hadamar verfassungsfeindlich beschmiert, er konnte festgenommen werden. Mitarbeiter der Stadt beobachteten gegen 10:00 Uhr, wie ein älterer Mann eine jüdische Gedenktafel in der Brückengasse mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug und Symbolen verunstaltete. Sie riefen die Polizei, zeigten der Streife die Gedenktafel und beschrieben den Täter, der sich mittlerweile von Dannen gemacht hatte. Nach einer Spurensicherung machten die Beamten die Schmierereien mit Desinfektionsmittel unkenntlich. Der gesuchte Mann konnte als 71-Jähriger ermittelt werden, der sich derzeitig zur Behandlung in einer Fachklinik in Hadamar aufhält. Dort konnte der Mann ausfindig gemacht und nach einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach deren Abschluss wurde der 71-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Das Ordnungsamt der Stadt Hadamar kümmert sich um die Reinigung der Gedenktafel.

2. Vandalen in Weilmünster festgenommen, Weilmünster Marktplatz, Dienstag, 30.04.2024, 00:05 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei betrunkene Männer in Weilmünster randaliert, Mülltonnen in Brand gesetzt und Gegenstände beschädigt. Sie wurden festgenommen. Kurz nach Mitternacht riefen mehrere Zeugen die Polizei zum Marktplatz Weilmünster, da dort zwei Männer randalierten. Eine Streife konnte am Marktplatz und in den umliegenden Straßen mehrere Beschädigungen feststellen, unter anderem musste die Feuerwehr eine Mülltonne im Mühlweg löschen. In der Straße "Am Bleidenbach" entdeckte die Polizei die zwei beschriebenen Vandalen, als sie gerade an einer weiteren Mülltonne herumhantierten und wollte diese kontrollieren. Da die Männer den Aufforderungen der Beamten nicht nachkamen, wurden sie festgenommen. Beide hatten jeweils zwei Feuerzeuge dabei und passten genau zu den Beschreibungen der Zeugen. Während der 31-Jährige sich nun kooperativ verhielt, war sein Begleiter kaum zu beruhigen. Der 39-Jährige war äußerst aggressiv, schrie durchweg wirr umher und verweigerte jegliche Kooperation mit der Polizei. Beide Männer wurden von den Beamten zur Dienststelle mitgenommen und standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Während der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, musste der 39-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbleiben. Der Sachschaden an den diversen Mülltonnen, Sonnenschirmen und Schaukästen wird auf mindestens 2.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Zwei Bagger gestohlen,

Beselich, Niederstein Nord, Sonntag, 28.04.2024, 21:40 Uhr bis Montag, 29.04.2024, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte von einem Firmengelände bei Beselich zwei Bagger gestohlen. Die Täter erlangten über ein Tor Zugang zu dem Lagerplatz einer Firma in der Nähe der Kreisabfalldeponie an der Straße "Niederstein Nord". Auf dem Gelände verluden sie zwei Bagger auf die dort abgestellten Anhänger und verschwanden anschließend mit der Beute im Wert von circa 45.000 EUR. Die Diebstahlschutzmanschetten der Anhänger entfernten die Täter gewaltsam. Im Laufe der Nacht konnte einer der Bagger dank eines Ortungssystems im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis aufgefunden und von der Homberger Polizei sichergestellt werden. Von dem zweiten Bagger, einem orange-farbenen Hitachi, fehlt bisher jede Spur. Die genutzten Anhänger hatten die Täter noch in der Nacht wieder zum Tatort zurückgebracht.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Wem sind in der Nacht Transporte mit Baggern aufgefallen? Wer hat den auffälligen Hitachi Bagger gesehen?

4. Aggressiver Mann landet im Gewahrsam, Runkel, Im Langgarten, Montag, 29.04.2024, 17:55 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat ein sehr aggressiver Mann für Ärger in einem Runkeler Supermarkt gesorgt, die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Mitarbeiter des Supermarktes in der Straße "Im Langgarten" riefen gegen 17:55 Uhr die Polizei, da sich ein Kunde sehr ausfallend gegenüber einer Kassiererin verhielt. Eine Streife traf daraufhin im Supermarkt auf alle Beteiligten. Der beschrieben 53-Jährige befand sich immer noch an der Kasse und räumte die Beleidigungen ein. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fing er nun auch an die Polizisten massiv zu beleidigen. Da er zudem immer aggressiver wurde und nicht mehr zu beruhigen war, nahmen die Beamten den Mann fest. Beim Transport zur Dienststelle ebbten die Beleidigungen nicht ab, zudem versuchte der 53-Jährige einen Beamten anzuspucken. Auf richterliche Anordnung verbleib der Mann anschließend im Polizeigewahrsam. Als er daraus entlassen werden sollte, drohte er sich selbst etwas anzutun. Daher brachten die Polizisten den Mann in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

