POL-LM: +++Verkehrsunfall mit Leichterverletztem+++Brand im Limburger Krankenhaus St.-Vincenz +++ 2 x Fahren unter Drogeneinfluss

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Bad Camberg

Am Freitag, 19.02.2021, kam es um 17.58 Uhr in 65520 Bad Camberg, in der Limburger Straße Höhe Haus Nr. 59 zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde ein 16-jähriger Mitfahrer des vorausfahrenden Pkw leichtverletzt.

Fahren unter Drogeneinfluss in Löhnberg

Am Freitagabend, 19.02.2021 befuhr um 23.00 Uhr ein 22jähriger Mann aus Löhnberg mit seinem Fahrzeug die Wetzlarer Straße in Löhnberg und wurde einer Allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Drogen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung in Merenberg

Am frühen Samstagmorgen, 20.02.2021, wurde um 00.10 Uhr in der Weilburger Straße eine Streife der Polizeistation Weilburg auf ein Fahrzeug aufmerksam, das auffällig langsam die Weilburger Straße in Merenberg entlangfuhr. Daraufhin wurde das Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 23jährige Fahrer aus Weilburg kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass die Kennzeichenschilder, die am Fahrzeug angebracht waren, als gestohlen gemeldet und nicht für dieses Fahrzeug zugelassen waren.

Kriminalitätslage

Brand im St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg

Im St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg kam es am Freitag, 19.02.2021, um 16.25 Uhr auf einer Station aus bisher unbekannten Gründen zu einem Zimmerbrand. Drei Patientinnen der Station wurden verletzt. Sie konnten nach Behandlung mit allen anderen Patienten der Station auf eine andere Station innerhalb des Krankenhauses verlegt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten wurde rund ums Krankenhaus Limburg der Verkehr teilweise umgeleitet.

