PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.02.2021

Limburg (ots)

1. Kühlwagen und Imbisswagen von Einbrechern angegangen, Limburg, Ste.-Foy-Straße, 31.01.2021, 18.00 Uhr bis 01.02.2021, 10.15 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurden in der Ste.-Foy-Straße ein Kühlwagen und ein Imbisswagen von Einbrechern angegangen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 10.15 Uhr die Tür vom Kühlwagen auf und entwendeten hieraus diverse Lebensmittel. Darüber hinaus hatten sich die Einbrecher auch an der Tür zum Innenraum des Imbisses zu schaffen gemacht. In diesem Fall war es ihnen jedoch nicht gelungen, sich Zutritt zu verschaffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeugführer berauscht unterwegs, Weilburg, Frankfurter Straße, 02.02.2021, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag hat eine Streife der Weilburger Polizei einen 36-jährigen Mann kontrolliert, welcher berauscht mit einem VW Crafter unterwegs war. Gegen 00.45 Uhr fiel den Polizeibeamten bei der Kontrolle des 36-Jährigen in der Frankfurter Straße in Weilburg auf, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Der Mann wurde daraufhin mit auf die Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Beselich, Obertiefenbach, Am Siechhaus, 30.01.2021, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Siechhaus" in Beselich-Obertiefenbach zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Renault Clio gegen 12.00 Uhr direkt vor der Bäckerei. Als sie dann etwa eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen im hinteren, rechten Bereich ihres Wagens fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Beselich, Obertiefenbach, Auf dem Gaul, 01.02.2021, 06.35 Uhr bis 20.20 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht wurde im Verlaufs des Montags in Obertiefenbach ein geparkter schwarzer Mercedes beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 06.35 Uhr und 20.20 Uhr in der Straße "Auf dem Gaul" abgestellt. Er entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell