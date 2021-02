PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 01.02.2021

Limburg (ots)

1. Einbruch in Imbiss, Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, 29.01.2021, 00.00 Uhr bis 30.01.2021, 08.40 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen wurde ein Imbiss in der Limburger Straße in Erbach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten ein, brachen dort zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. An Haustür gehebelt, Limburg, Offheim, Schaumburger Straße, Festgestellt: 30.01.2021, 12.38 Uhr,

(pl)In der Schaumburger Straße in Offheim versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Am Samstagmittag wurden an der Haustür Hebelspuren festgestellt. Den Tätern war es offensichtlich nicht gelungen in die Räumlichkeiten einzudringen, so dass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Exhibitionist, Limburg, Oraniensteiner Weg, 31.01.2021, 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann im Oraniensteiner Weg in Limburg einer 30-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe auf einer Bank gesessen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Exhibitionist soll ca. 1,75 Meter groß sowie etwa 35- 40 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Mütze, eine gelb-braun-grün gestreifte Snowboardjacke, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Blitzer beschädigt, Dornburg, Langendernbach, Bahnhofstraße, Festgestellt: 31.01.2021, 13.40 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Langendernbach die dortige Blitzersäule beschädigt haben. Durch die Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes die drei roten Gläser beschädigt. Hierdurch ist ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell