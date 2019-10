POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.10.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Brand in Wohnhaus, Limburg, Bischof-Blum-Straße, Feststellung: Donnerstag, 17.10.2019, 05.00 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen kam es in der Bischof-Blum-Straße in Limburg zu dem Brand eines Wohnhauses. Ein Bewohner hatte gegen 05.00 Uhr das Feuer bemerkt, die im Wohnhaus befindlichen Personen informiert und die Rettungskräfte verständigt. Die Flammen konnten schließlich von den Feuerwehren aus Limburg, Offheim sowie Lindenholzhausen gelöscht werden. Zum Zeitpunkt der Feststellung des Brandes befanden sich fünf Personen in dem Wohnhaus, welche glücklicherweise alle das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es aufgrund eines technischen Defekts im Keller des Wohnhauses zu dem Brand gekommen sein. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes zurzeit nicht bewohnbar. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, bei denen auch ein Sachverständiger zum Einsatz kommen soll.

2. Trickbetrüger rufen an, Kreis Limburg-Weilburg, Mittwoch, 16.10.2019

(si)Im Laufe des gestrigen Tages wurden der Polizei rund ein halbes Dutzend Anrufe von sogenannten "Enkeltrick-Betrügern" gemeldet. In den bisher angezeigten Fällen gaben sich die Anrufer als Familienangehörige aus, berichteten von Geldproblemen und baten um finanzielle Unterstützung. Glücklicherweise durchschauten die Angerufenen in den angezeigten Fällen den Betrug. Allerdings waren die Betrüger in einem Fall so überzeugend, dass eine Seniorin zu ihrer Bank ging und dort Geld für ihren angeblichen Neffen abheben wollte. Glücklicherweise reagierte der Mitarbeiter der Bank vorbildlich und wies die Dame darauf hin, dass es sich bei dem Anrufer gar nicht um den Neffen der Frau, sondern um einen Trickbetrüger handelt.

Aufgrund der gemeldeten Fälle bittet die Polizei darum, sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an der Wohnungstür müssen ein absolutes Tabu sein! Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den Anrufern um den Finger gewickelt. Einmal in ein Gespräch verwickelt wird es schwer, sich diesem zu entziehen. Aber auch jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Onkels, Tanten oder einfach nur Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren Sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, desto weniger Opfer gehen den Straftätern auf den Leim. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Autoaufbrecher in Limburg unterwegs, Limburg, Tal Josaphat, Domplatz und Domstraße, Montag, 14.10.2019, 22.15 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2019, 12.30 Uhr

(si)Zwischen Montag und Mittwoch schlugen Autoaufbrecher gleich mehrmals in Limburg zu. Sowohl auf einen roten Skoda Praktik als auch auf einen grauen Audi A 3 hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Tal Josaphat" abgesehen. In beiden Fällen schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Während aus dem Skoda, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nichts entwendet wurde, nahmen die Autoaufbrecher aus dem Audi unter anderem Dokumente sowie zwei Ladekabel an sich.

Ein weiterer Autoaufbruch wurde der Polizei in der Domstraße auf einem Parkplatz gemeldet. Hier schlugen die Unbekannten zwischen Montag und Mittwoch die Scheibe eines weißen VW Kleinbusses ein und entwendeten aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationsgerät. Ebenfalls auf ein mobiles Navigationsgerät hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des nahegelegenen Domplatzes abgesehen. Auch in diesem Fall wurde eine Scheibe des weißen VW Kuga eingeschlagen. In allen Fällen werden mögliche Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. 79-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt, Kreisstraße 459, zwischen Hadamar und Oberweyer, Mittwoch, 16.10.2019, 12.30 Uhr

(si)Am Mittwochmittag wurde auf der Kreisstraße 459 zwischen Hadamar und Oberweyer ein 79 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 79-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Oberweyer unterwegs, als ein Kleintransporter von der Bundesstraße 54 aus Richtung Limburg kam und von der Abfahrt Oberweyer über die Kreisstraße fahren wollte. Dabei übersah der 61 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Opel und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Opel-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.

5. Sprinter kommt von Fahrbahn ab - Mehrere Fahrzeuge und Hauswand beschädigt, Dornburg-Langendernbach, Mainzer Straße, Mittwoch, 16.10.2019, 17.30 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag ist ein Daimler Sprinter auf der Mainzer Straße in Langendernbach von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Twingo dann noch auf einen abgestellten Ford Kuga und dieser auf einen geparkten Audi A4 aufgeschoben. Alle vier Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Zudem kollidierte der Ford Kuga noch mit einer Hauswand, wodurch an dieser ebenfalls ein Schaden entstand.

6. Stier entlaufen, Hadamar-Oberweyer, Donnerstag, 17.10.2019, 10.15 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag wurde der Limburger Polizei ein von dem Gelände eines Aussiedlerhofes im Bereich der Bundesstraße 49 (Höhe Oberweyer) entlaufener Stier gemeldet. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Stier von einer Streife der Polizei im Bereich der Bundesstraßen 49/54 gesichtet werden. Dabei rammte das, laut den Angaben des Besitzers äußerst aggressive, Tier den Streifenwagen im Bereich der Front und beschädigte diesen. Da das Tier immer wieder auf die Bundesstraße 49 lief, wurde diese zeitweise für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der Gefahr, die von dem Stier ausging, musste das Tier von einem verständigten Jagdpächter erschossen werden. Im Anschluss konnte die Bundesstraße 49 gegen 11.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

