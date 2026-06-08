PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl eines Audi A5 +++ Versuchter Trickdiebstahl +++ Einbruch in Pfarrheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebstahl eines Audi A5,

Kronberg im Taunus, Friedrichstraße, zwischen Freitag, 05.06.206, 22:00 Uhr und Samstag, 06.06.2026, 02:00

(de)In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in Kronberg einen weißen Audi A5. Dieser war zwischen 22 Uhr und 2 Uhr verschlossen auf einem Kundenparkplatz einer Schneiderei in der Friedrichstraße abgeparkt. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zuletzt waren am Fahrzeug die Kennzeichen "F-NK 393" angebracht. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06174 92660 entgegengenommen.

2. Versuchter Trickdiebstahl,

Oberursel, Vorstadt, Sonntag, 07.06.2026 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr

(de)Am Sonntagmittag kam es in Oberursel auf Höhe zu einem versuchten Trickdiebstahl zweier unbekannter Männer. Diese hielten gegen 11:30 Uhr in der Vorstadt mit ihrem Skoda neben dem Fahrzeug der Geschädigten. Die Männer erfragten den Weg zum Flughafen, um dem Geschädigten im Anschluss Töpfe und Messersets als Entschädigung anzubieten. Zudem wurde mehrfacht versucht, den Geschädigten an der Schulter zu packen. Nachdem die Männer entschieden zurückgewiesen worden waren, entfernten sich diese in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Die Täter werden als männlich, ca. 175 cm, ca. 35 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, untersetzte Statur, rundes Gesicht, dunkler Dreitagebart, gekleidet mit hellem Pullover und männlich, ca. 40 Jahre, mittellanger-dunkler Bart, dunkel gekleidet, beschrieben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen metallic-braunen Skoda mit tschechischem Kennzeichen. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06171 62400 entgegengenommen.

3. Einbruch in Pfarrheim,

Oberursel, Landwehr, zwischen Donnerstag, 04.06.2026, 16:00 Uhr und Freitag, 05.06.2026, 07:10

(de)In der Nacht zum Freitag kam es in Oberursel zu einem Einbruch ins Pfarrheim eines Gemeindehauses. Die Unbekannten schlugen mittels Steins zwei Fenster in der Straße "Landwehr" ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Hier entwendeten sie einen Tresor und mehrere Gegenstände von geringem Sachwert. Nachdem der Tresor auch mit Gewalt nicht geöffnet werden konnte, wurden alle zuvor entwendeten Gegenstände auf der Straße zurückgelassen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06171 62400 entgegengenommen.

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