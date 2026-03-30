PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 35-Jähriger bei Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

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1. 35-Jähriger bei Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt,

61276 Weilrod-Riedelbach, B275

Sonntag, 29.03.2026, 21:35 Uhr

Am Sonntagabend wurde bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B275 zwischen Weilrod-Riedelbach und Waldems-Reichenbach ein 35-Jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Gegen 21:35 Uhr war der Mann aus Bad Camberg mit seinem Audi A4 in Richtung Weilrod unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung der K750 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass der 35-Jährige eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 45-jährige LKW-Fahrer aus Büdingen blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde der Audi beschlagnahmt und ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die B275 war aufgrund der umfangreichen Ermittlungs- und Bergungsarbeiten bis ca. 04:00 Uhr morgens voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der 06081/9208-0 entgegen.

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