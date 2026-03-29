PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl aus Gestüt in Friedrichsdorf +++ versuchter Trickdiebstahl in Oberursel +++ Diebstahl in Weilrod +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl aus Gestüt

Tatort: Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Peter-Geibel-Straße Tatzeit: zwischen Freitag, den 27.03.2026 18:00 Uhr und Samstag, den 28.03.2026, 08:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Gestüt in der Peter-Geibel-Straße in Friedrichsdorf-Burgholzhausen. Über ein geschlossenes Schiebetor betrat der unbekannte Täter das Gelände des Gestüts, verschaffte sich sodann Zugang zum Gebäude und entwendete im Anschluss Bargeld und Zigaretten. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Versuchter Trickdiebstahl

Tatort: Oberursel-Weißkirchen, Mauerfeldstraße Tatzeit: Samstag, 28.03.2026, 18:00 Uhr

Am frühen Samstagabend hielten zwei unbekannte Personen mit ihrem Pkw neben der 70-jährigen Geschädigten. Eine Frau stieg aus dem Auto und wollte die Geschädigte dazu bringen in das Auto zu steigen um sie nach Hause zu fahren. Hierbei versuchte die Frau, den Verschluss eines am Arm getragenen Goldarmbandes zu öffnen. Die Geschädigte konnte dies durch Wegziehen ihres Armes verhindern. Danach versuchte die Frau sich Zugang zur Wohnung der Geschädigten zu verschaffen, indem sie angab ihre Toilette benutzen zu wollen.

Die Geschädigte erkannte den Trick, und die beiden Personen entfernten sich mit dem Auto in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: Weibliche Person zwischen 45 und 50 Jahre alt, ca. 175 cm, schwarzes Kopftuch, beige Jacke, langer dunkler Rock. Männliche Person zwischen 55 und 60 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Zum Fahrzeug gibt es keine Beschreibung.

Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug bitte an die Polizei in Oberursel unter Telefon 06171/62400.

Diebstahl aus Pkw

Tatort: Weilrod-Hasselbach, Grabenstraße Tatzeit: Freitag, 27.03.2026, 08:00 Uhr

Der 56-jährige Geschädigte belud seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grabenstraße in Weilrod-Hasselbach. Unbekannte Täter entwendeten in dieser Zeit das im geöffneten Kofferraum liegende Mobiltelefon des Geschädigten, als dieser sich kurz vom Fahrzeug entfernte.

Hinweise bitte an die Polizei in Usingen unter Telefon 06081/92080.

Sachbeschädigung an Hauseingangstür / Hausfriedensbruch Tatort: Bad Homburg, Weberstraße Tatzeit: Samstag, den 28.03.2026, 19:30 Uhr

Am Samstagabend beschädigten drei bislang unbekannte männliche Täter eine Hauseingangstür in der Weberstraße, wobei auch einer der Täter unbefugt das Treppenhaus des Wohngebäudes betrat. Die Täter waren ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und wiesen einen afrikanischen Phänotyp auf. Die unbekannten Täter waren dunkel gekleidet. Einer der Täter trug ein weißes Basecap und ein weiterer eine helle Weste.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: Oberursel, Altkönigstraße 102 Unfallzeit: Samstag, 28.03.2026, 09:46 Uhr

Am Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten in der Höhe des TaunaBades Oberursels. Die 49-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Mercedes aus einer Grundstückseinfahrt und übersah den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Ford. Es kam zum Zusammenstoß. Die 61-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Fahrradständer am Unfallort wurde ebenfalls beschädigt. Sachschaden: ca. 11.100 Euro

Hinweis zur Sommerzeit in Verbindung mit der Gefahr von Wildunfällen: Aufgrund der Zeitumstellung nutzen viele Wildtiere die noch bestehende Dunkelheit zur Nahrungsaufnahme und überqueren für die Wege zu ihren Schlaf- und Ruheplätzen auch viele Straßen. Um besondere Vorsicht und Achtsamkeit beim Fahren im morgendlichen Berufsverkehr wird daher gebeten.

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