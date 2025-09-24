PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Vermisstes 15-Jähriges Mädchen+++

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Um Mitfahndung wird gebeten.

Seit den Nachmittagsstunden, 24.09.2025, 15.00 Uhr wird die 15- Jährige HE, Yvonne Yanin aus Bad Homburg vermisst. Sie ist ca. 154 cm groß und wiegt ca. 45 KG und hat dunkelblonde-nackenlange Haare. Bekleidet ist sie mit einem blauen T-Shirt, einer Sporthose und ggf. Hausschuhen. Bei Antreffen der Person bitte umgehend die Polizei in Bad Homburg unter 0617271200 oder jede andere Polizeidienststelle verständigen

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell