POL-HG: Wahlplakate in Königstein abgehängt +++ Streit auf Feldweg eskaliert +++ Nach Streit mit Pfefferspray besprüht +++ Berauscht ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Abfahrt verpasst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wahlplakate in Königstein abgehängt,

Königstein, Samstag, 04.01.2025, 17 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 13 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Königstein mehrere Wahlplakate abgehängt und zerstört. Am Samstagnachmittag hatten Angehörige dreier Parteien Wahlplakate für die bevorstehende Bundestagswahl aufgestellt. In der Zeit bis Sonntag, 13 Uhr, hängten unbekannte Täter diese ab und zerstörten sie. Schlussendlich waren mindestens 70 Plakate im gesamten Innenstadtbereich betroffen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Ihnen die Unbekannten beim Abhängen der Plakate aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

2. Streit auf Feldweg eskaliert,

Oberursel, Stierstadt, Steinbacher Straße, Montag, 06.01.2025, 16.50 Uhr

(da)Am Montag eskalierte eine Auseinandersetzung auf einem Feldweg im Oberurseler Stadtteil Stierstadt. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Auto zu einem in der Steinbacher Straße gelegenen Reiterhof. Dabei kamen ihr eine Fußgängerin und ein Fußgänger mit Hund entgegen. Als sie an den beiden vorbeigefahren sei, hätten diese sich lautstark über das Auto beschwert und die Fahrerin beschimpft. Sie fuhr zunächst zum Reiterhof und stellte dort ihr Auto ab. Dort habe sie ein Foto von den beiden Fußgängern machen wollen, als diese ihr hinterherliefen. Aufgrund dessen habe der unbekannte Mann ihr ins Gesicht geschlagen und ihr das Handy aus der Hand getreten. Anschließend seien die beiden mit ihrem Hund in Richtung Stierstadt geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung und fahndet nach den beiden Unbekannten. Beide wurden als mitteleuropäisch aussehend beschrieben und sprachen akzentfreies Deutsch. Die Frau hatte mittellange, rotblonde Haare und sei etwa 20 Jahre alt. Bekleidet war sie mit einer Jeans, einem dunkelen Anorak und hellen knöchelhohen Schuhen. Ihr männlicher Begleiter war etwa 55 bis 60 Jahre alt, hatte einen grauen Vollbart, eine schwarze Kopfbedeckung, einen dunkelblauen Anorak, Jeans und dunkle Schuhe. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Nach Streit mit Pfefferspray besprüht, Oberursel, Bahnhof, Montag, 06.01.2025, 20.20 Uhr

(da)In Oberursel sind am Montagabend zwei Jugendliche mit Pfefferspray besprüht worden. Die 17-Jährigen waren zunächst in einer Unterführung am Bahnhof mit einem Unbekannten in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der Unbekannte eine Pfefferspraypistole zog und in Richtung der Jugendlichen einsetzte. In der Folge kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den drei Beteiligten. Als ein Unbeteiligter die Kontrahenten trennte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Nassauer Straße. Er wurde später als männlich, 1,75 Meter groß, mit normaler Statur, weißer Brille und Kinnbart beschrieben. Er soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein und eine dunkelblaue oder schwarze Jacke sowie eine dunkle Jeans getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Bargeld bei Einbruch entwendet,

Königstein, Mammolshain, Schwalbacher Straße, Montag, 06.01.2025, 17.50 Uhr bis 18.30 Uhr

(da)Am Montagabend haben Einbrecher im Königsteiner Stadtteil Mammolshain zugeschlagen. Zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr drangen sie gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schwalbacher Straße ein. In der Wohnung erbeuteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall - berauscht ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Bereich Friedrichsdorf, Landesstraße 3057, Gonzenheimer Landstraße, Montag, 6.1.2025, 13:32 Uhr

(cw)Bei Friedrichsdorf kam es am Montagmittag auf der Landesstraße 3057 zu einem Verkehrsunfall. Doch dies war nicht das alleinige Problem. Gegen 13:30 Uhr war die 27-jährige Fahrerin eines Kia auf der Oberen Römerhofstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gonzenheimer Landstraße missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit dem Seat einer 63-Jährigen, welche auf der Gonzenheimer Landstraße in Richtung Seulberg unterwegs war. Mehrere Personen im Fahrzeug der 63-Jährigen als auch die Fahrerin des Kia wurden leicht verletzt. Für die 27-Jährige war dies jedoch nicht das Ende, denn die Streife stellte fest, dass der Frau nicht nur die nötige Fahrerlaubnis fehlt, obendrein bestand der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

6. Abfahrt verpasst und im Straßengraben gelandet, Bereich Neu-Anspach, Bundesstraße 275, Montag, 6.1.2025, 15:25 Uhr

(cw)Am Montagnachmittag verpasste ein PKW-Fahrer auf der Bundesstraße 275 bei Neu-Anspach die Ausfahrt und landete im Straßengraben. Um 15:25 Uhr befuhr ein 92-Jähriger die B 275 aus Usingen kommend. An der Einmündung der Kreisstraße 738 nach Neu-Anspach lenkte der Mann nach ersten Erkenntnissen zu spät ein und beschädigte eine Verkehrsinsel samt Schild. Anschließend landete der VW des Mannes im Straßengraben und kollidierte mit der Böschung. Glücklicherweise wurden weder er noch seine 88-jährige Mitfahrerin verletzt. Der Wagen war nicht länger fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

