PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Range Rover gestohlen +++ Versuchter Einbruch in Kindergarten +++ Pedelec entwendet +++ Alkoholisiert Unfall in Kreisverkehr verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Range Rover gestohlen,

Oberursel, Am Wernerskreuz, Nacht zum 08.02.2023

(pa)In Oberursel waren in der Nacht auf Mittwoch Autodiebe am Werk. Ins Visier der Täter geriet ein in der Straße "Am Wernerskreuz" vor einem Wohnhaus geparkter Range Rover Sport. Dessen Besitzer musste am Morgen feststellen, dass sein grauer Geländewagen über Nacht gestohlen worden war. Das Fahrzeug, dessen Wert sich auf etwa 85.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-BK 88". Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Kindergarten,

Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße, 03.02.2023, 16.30 Uhr bis 07.02.2023, 11.00 Uhr

(pa)Im Laufe der vergangenen Tage haben Einbrecher in Oberursel versucht, in einen Kindergarten einzudringen. Wie am Dienstag festgestellt wurde, hatte jemand an mehreren Stellen versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Die Hebelversuche der Täter blieben ohne Erfolg, sodass es bei Sachschäden blieb, deren Höhe auf einige Hundert Euro geschätzt wird. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit seit Freitagnachmittag. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 beim Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Pedelec entwendet,

Kronberg im Taunus, Westerbachstraße, 06.02.2023, 16.10 Uhr bis 16.45 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag kam es in Kronberg zum Diebstahl eines E-Mountainbikes. Eine Radfahrerin hatte ihr graues "Cube Reaction Hybrid Performance" gegen 16.10 Uhr in der Westerbachstraße auf dem Parkplatz des Westerbach Centers abgestellt und durch ein Fahrradschloss gesichert. Als die Frau eine gute halbe Stunde später zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr rund 2.000 Euro teures Pedelec verschwunden war. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

4. Alkoholisiert Unfall in Kreisverkehr verursacht, Kreisstraße 723, zwischen Usingen und Neu-Anspach, 07.02.2023, gg. 12.30 Uhr

(pa)Auf der Kreisstraße 723 bei Neu-Anspach kam es am Dienstagmittag zu einem Alleinunfall eines Autofahrers, in dessen Folge der Mann nun mit Konsequenzen rechnen muss. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Neu-Anspacher mit einem Opel die K 723 aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Im Kreisverkehr an der Heisterbachstraße kam der Mann mit dem Wagen nach links ab, sodass der Opel auf der Verkehrsinsel zum Stehen kam. Neben Flurschaden entstand dabei auch ein Sachschaden an dem Pkw. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein mit dem 32-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,9 Promille. So musste der Neu-Anspacher die Streife zur Polizeidienststelle begleiten, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Die Gesamthöhe der bei dem Unfall entstandenen Schäden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der Opel musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell