Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt aggressiven Mann mit Messern am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Am späten Samstagabend bedrohte ein 35-jähriger Mann am Hauptbahnhof Rostock zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit.

Zuvor verlangte der augenscheinlich alkoholisierte Deutsche am Taxistand auf der Nordseite des Bahnhofs eine Beförderung. Dabei öffnete er die Tür der Rücksitzbank und legte seine Sachen auf die Rücksitzbank. Der Taxifahrer verweigerte jedoch die Fahrt wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes und entdeckte in dessen Tasche zwei Küchenmesser. Diese übergab er an DB-Sicherheitsmitarbeiter. Als der Mann die Tasche zurückforderte, drohte er den beiden, er werde sie zusammenschlagen.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Hauptbahnhof Rostock ein. Vor Ort zeigte sich der 35-Jährige sofort aggressiv und forderte die Beamten verbal zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf. Die Bundespolizisten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Anschließend stellten sie die mitgeführten Messer sicher. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,49 Promille. Nach den Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rostock.

