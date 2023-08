Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Betrunkener uriniert im Zug

Rostock (ots)

Da ein 49-jähriger Pole offensichtlich nicht mehr handlungsfähig war, bat der Zugbegleiter des RE 4362 von Berlin nach Rostock die Bundespolizei am 01. August 2023 gegen 19:30 Uhr um Hilfe. Dieser hatte im Regionalexpress unkontrolliert uriniert und war nicht mehr in der Lage sich eigenständig fortzubewegen. Nach Eintreffen des Zuges am Hauptbahnhof Rostock nahm eine Streife der Bundespolizei sich des Mannes an. Eine Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergab, dass der Mann von gleich sieben Staatsanwaltschaften zur Ermittlung des Aufenthaltsortes wegen Unterschlagung, Betrug sowie Datenveränderung ausgeschrieben war. Zudem lag eine internationale Fahndung als vermisster Erwachsener seines Heimatlandes Polen vor. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,61 Promille. Aufgrund seines erheblich alkoholisierten Zustandes wurde er durch einen angeforderten RTW in eine nächstgelegene Klinik verbracht.

