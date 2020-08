Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 79-Jähriger hilflos am Bahnhof

Bad Kleinen (ots)

Passanten und Reisenden fiel am heutigen Morgen gegen 08:00 Uhr am Bahnhof in Bad Kleinen eine ältere männliche Person auf, die offensichtlich orientierungslos war. Dies teilten sie einer Streifenwagenbesatzung der Landespolizei mit, welche unverzüglich die Kollegen des Bundespolizeireviers in Wismar informierten. Diese konnten nach ihrem Eintreffen die ältere Person am Bahnhof antreffen. Der Mann machte gegenüber den Beamten einen verwirrten Eindruck und gab an ursprünglich nach Scharbeutz in Schleswig-Holstein reisen zu wollen. Wie er nun nach Bad Kleinen gekommen ist, konnte er sich nicht erklären. Die Beamten erkannten, dass der Mann offensichtlich nicht in der Lage war zu seinem ursprünglichen Ziel bzw. zu seinem Wohnort zurückzureisen und nahmen ihn in ihre Obhut. Zur Ermittlung von Angehörigen wurde der Mann befragt. Auch hier konnte er nur den Vor- und Nachnamen sowie den ungefähren Wohnort seines Sohnes nennen. Nun schalteten die Bundespolizisten ihre Kollegen der Landespolizei in Schleswig-Holstein ein. Diese konnten anhand der Angaben die Wohnanschrift und Telefonnummer des Sohnes ermitteln. Daraufhin konnte durch die Bundespolizisten Kontakt mit dem Sohn aufgenommen werden und man verabredete einen Treffpunkt in Schönberg, wo der ältere Herr dann wohlbehalten an seinen Sohn übergeben werden konnte.

