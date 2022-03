BPOL-FL: Weesby - Unbelehrbar: Gesuchter Mann ohne Führerschein mit Drogen und unversichertem Auto kontrolliert

Flensburg (ots) - Bei der Überprüfung zweier Männer am Bahnhof Flensburg stellten Bundespolizisten fest, dass gegen beide Haftbefehle vorlagen. Bereits am Montagabend kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen 68-jährigen Mann am Flensburger Bahnhof. Bei seiner fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln, dass er mit Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft wegen Betrugs gesucht wurde. Er war im ...

mehr