Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und Erhöhung der Verkehrssicherheit in verschiedenen Stadtteilen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0646

In den vergangenen Tagen führten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund erneut gezielte Präsenzeinsätze in mehreren Stadtbezirken durch. Der Fokus lag dabei sowohl auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität als auch der Verkehrsüberwachung.

Einsatz am 28. Juli 2026 (Eving, Huckarde, Lütgendortmund, Mengede)

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen im Evinger Stadtpark beobachteten die Beamtinnen und Beamten eine minderjährige, polizeibekannte Person beim Handel mit Cannabis. Der Jugendliche wurde im Anschluss in die Obhut seiner Mutter übergeben. Bei einer darauffolgenden freiwilligen Durchsuchung des Zimmers stellten die Einsatzkräfte gefährliche Gegenstände sicher, darunter einen Teleskopschlagstock sowie eine Machete.

Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte die Verkehrstüchtigkeit eines E-Scooter-Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung seiner Person vor dem Transport zur Wache fanden die Beamtinnen und Beamten zudem ein Druckverschlusstütchen mit mutmaßlicher Amphetaminpaste und stellten dieses sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einsatz am 6. August 2026 (Scharnhorst, Aplerbeck, Asseln, Brackel, Körne)

Ein weiterer Präsenzeinsatz richtete sich gezielt auf die Überwachung des Rad- und E-Scooter-Verkehrs. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Überprüfung von E-Scooter Nutzenden, vorrangig im jugendlichen Alter. Im Verlauf des Einsatzes wurden unter anderem zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verkehrsverstößen gefertigt. Die Polizei Dortmund wird ihre intensiven Kontroll- und Präsenzeinsätze im gesamten Stadtgebiet konsequent fortführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken. Aufgrund vermehrter Hinweise aus der Bevölkerung und der zahlreichen Verkehrsunfälle nehmen wir dabei auch Nutzende von E-Scootern verstärkt in den Blick.

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