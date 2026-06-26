Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in der Lübecker Innenstadt verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.2026) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren gegen 21:30 Uhr ein Pkw sowie ein Motorrad die Straße "An der Untertrave" aus Richtung Kanalstraße kommend in Fahrtrichtung Holstentor. Der mit insgesamt drei Personen besetzte Mercedes befand sich vor dem Motorrad. Während eines mutmaßlichen Wendemanövers kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Motorrad.

Durch den Zusammenstoß wurde der 32 Jahre alte Motorradfahrer über die Motorhaube des Mercedes geschleudert und rutschte anschließend mehrere Meter über die Fahrbahn.

Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst befanden sich zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich bereits um den verletzten Motorradfahrer. Nach derzeitiger Einschätzung erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes wies erhebliche Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugfront auf. Die drei Insassen des Pkw, darunter der 53 Jahre alte Fahrer, blieben unverletzt.

Das 1. Polizeirevier Lübeck leitete gegen den 53-jährigen Fahrer mit türkischer Staatsangehörigkeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird zudem geprüft, ob der Motorradfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hat.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Straße vollständig gesperrt werden. Gegen 22:00 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an Ed.Luebeck.Prev01@polizei.landsh.de die zuständige Dienststelle zu melden.

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