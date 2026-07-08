Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht in Dortmund - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0565

Am Dienstagabend (7. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Altenderner Straße / Walther-Kohlmann-Straße in Dortmund. Ein Beteiligter des Unfalls flüchtete zu Fuß, ein weiterer verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 22:30 Uhr, ein 24-Jähriger aus Dortmund, mit seinem Auto die Altenderner Straße in Richtung Dortmund. Zeitgleich befuhr ein weiteres Fahrzeug die Straße in Richtung Lünen. Ein bislang unbekannter Fahrer bog plötzlich in die Walther-Kohlmann-Straße ab und missachtete die Vorfahrt des Dortmunders. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Durch den Unfall verletzte sich der 24-Jährige leicht und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der weitere Unfallbeteiligte unterhielt sich zunächst mit einem Zeugen, bevor er vor Eintreffen der Polizei zu Fuß in Richtung Dortmund davonlief.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können. Nach Aussagen eines Zeugen kann dieser wie folgt beschrieben werden: männlich, schmale Statur, 175 cm groß, 40-50 Jahre alt, kurze Haare (Boxerschnitt), südosteuropäischer Phänotyp, trug eine schwarze kurze Cargohose und ein blaues T-Shirt.

Der unbekannte Fahrer ließ sein Auto vor Ort zurück. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw außer Betrieb gesetzt war und die angebrachten Kennzeichen nicht auf das Auto zugelassen waren. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Scharnhorst unter Tel.: 0231/132-3621.

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