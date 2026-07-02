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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Tötungsdelikt in Brilon - Mordkommission der Polizei Dortmund ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0535

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der lfd. Nr. 0532 berichtet kam es in der Nacht zu Mittwoch (1.7.) zu einem Tötungsdelikt in Brilon. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6305736

Mittlerweile konnte das Opfer identifiziert werden. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um eine 56-jährige deutsche Frau aus Brilon. Die Frau wurde Opfer eines Tötungsdelikts.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwältin Berg unter der Rufnummer 02931-804-893.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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