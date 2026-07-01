Polizei Dortmund

POL-DO: Böllerknall an der Hauptschule Husen: 15 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0534

Am heutigen Mittwoch (01.07.2026) wurde gegen 10:30 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Schulhof der Hauptschule Husen ein Knallkörper gezündet. Durch die laute Detonation wurden insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 15 Jahren leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten die 11- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler ein Knalltrauma und teilweise Schwindel. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen dauern an.

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