Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall auf der A2 - eine Person leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0498

Am 20.06.2026 ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen auf der Höhe des Parkplatzes "Paschheide" ein Verkehrsunfall am Stauende mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei fing ein Fahrzeug Flammen und brannte vollständig aus. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Drei weitere Personen wurden vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 24-Jähriger aus Lünen mit seinem Land Rover den linken Fahrstreifen und musste auf der Höhe des Parkplatzes "Paschheide" verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Ein 18-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück übersah aus ungeklärten Gründen das Stauende und versuchte noch eine Vollbremsung durchzuführen. Trotzdem fuhr er mit seinem Opel auf den Land Rover auf. Kurz darauf fing der Opel plötzlich Feuer und brannte vollständig aus.

Glücklicherweise konnten alle Personen das Fahrzeug direkt nach dem Zusammenprall verlassen und sich hinter die Schutzplanke begeben. Wie bei diesem Verkehrsunfall ist es auch bei allen Unfällen auf der Autobahn wichtig, sich schnellstmöglich hinter die Schutzplanke zu begeben, um sich und andere Verkehrsteilnehmer in Sicherheit zu bringen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Land Rovers leicht verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Der 18-jährige Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der 24-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Oberhausen vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde für den Zeitraum über den Parkplatz "Paschheide" geleitet.

Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

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