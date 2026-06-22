Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Autofahrer erfasst Fußgängerin in Lütgendortmund und flüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0495

Wie unter der laufenden Nummer 0492 berichtet (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6298008), sucht die Polizei Dortmund nach Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Flucht zwischen einem Auto und einem Fußgänger in Lütgendortmund.

Dieser ereignete sich am 26. Mai und nicht, wie ursprünglich berichtet, am 9. Juni.

Die Polizei Dortmund sucht weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum Auto, einem möglichen Fahrer oder Fahrerin oder sonstige sachdienliche Angaben machen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich der Polizeiwache Lütgendortmund unter der Nummer: 0231 132-2621 zu melden.

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