Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf: Autofahrer erfasst Fußgängerin in Lütgendortmund und flüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0492

Am 09. Juni gegen 14:15 Uhr wird an der Borussiastraße/Kesselborn in Lütgendortmund eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 62-jährige Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung an einem Fußgängerüberweg mit Fußgängerampel auf Höhe des Imbisses "MyDöpi Dortmund", die Fahrbahn zu queren. Bei Grünlicht betrat sie die Fahrbahn, wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnte sie nicht machen.

Die Polizei Dortmund sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Auto, einem möglichen Fahrer oder Fahrerin oder sonstige sachdienliche Angaben machen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich der Polizeiwache Lütgendortmund unter der Nummer: 0231 132-2621 zu melden.

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