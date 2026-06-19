Polizei Dortmund

POL-DO: Bäckerei-Einbrecher kommt nicht weit: Beherzte Zeugen greifen zu und übergeben den Täter der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0488

Beherzte Zivilcourage, gepaart mit dem schnellen Eintreffen der Polizei: Ein 32-Jähriger aus Algerien ohne festen Wohnsitz hatte seine (Einbruchs-)Rechnung auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. Juni) wohl ohne diese Variablen gemacht. Daher geht es für ihn jetzt geradewegs in die Untersuchungshaft - das ordnete der Haftrichter am Donnerstagnachmittag an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen kurz nach 2 Uhr über die Einganstür der Bäckerei in Höhe der Alsenstraße eingebrochen. Aufgrund des damit einhergehenden Glasklirrens wurden mehrere Zeugen auf die Straftat aufmerksam. Einige verfolgten den Mann, während andere die Polizei riefen - vorbildlich gehandelt. Mit mehreren Personen hielten die Zeugen den Täter, der kaum nennenswerte Beute gemacht hatte, schließlich fest.

Die umgehend eingetroffenen Beamten der Polizei Dortmund nahmen den Mann mit ins Polizeigewahrsam, von wo es auf Beschluss des Haftrichters direkt in Untersuchungshaft ging.

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