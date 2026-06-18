Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raubüberfall auf Bio-Supermarkt in Dortmund-Barop - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0490

Ein bislang unbekannter, maskierter Täter hat am Mittwochnachmittag (17. Juni 2026) versucht, einen Bio-Supermarkt an der Stockumer Straße zu überfallen. Die Polizei Dortmund sucht nun mit einer detaillierten Beschreibung nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Flüchtigen geben können.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann das Geschäft an der Stockumer Straße bereits gegen 14:05 Uhr bis 14:10 Uhr. Um 14:24 Uhr näherte er sich schließlich von hinten einer Kassiererin. Unter Vorhalt eines vermeintlichen Messers forderte er die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen.

Nachdem die Kassiererin jedoch verbal Widerstand leistete, flüchtete der Täter anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- Geschlecht/Alter: männlich, jung - Größe/Statur: ca. 185 cm groß, schlanke Statur - Erscheinungsbild: europäischer Phänotyp - Maskierung: auffälliger, bunter, karierter Schal sowie eine große schwarze Sonnenbrille - Bekleidung: rote Basecap; weißes, langärmeliges Deutschland-Trikot mit schwarzen Streifen an den Ärmeln; dunkelblaue Jeans

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Mittwochnachmittag im Bereich der Stockumer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter oder dessen Fluchtweg geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund jederzeit unter der Telefonnummer 0231 132-7441 entgegen.

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