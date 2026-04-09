Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Ein Rennrad-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Tettnanger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 5.45 Uhr hat ein 30-jähriger Fahrradfahrer versucht, einen in gleicher Richtung fahrenden Radler auf einem Radweg zu überholen. Aufgrund der Dunkelheit übersah er jedoch einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 51-Jährigen mit seinem Rennrad und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision ist der 51-Jährige gestürzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.

Tettnang

Arbeitsunfall führt zu schweren Verletzungen

Schwere Verletzungen hat sich ein 63-Jähriger am Mittwochnachmittag bei Gartenarbeiten in der Straße "Am Bühl" zugezogen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 63-Jährige kurz vor 16 Uhr zu Fall und klemmte seine Beine unter einer Arbeitsmaschine ein. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Glücklicherweise besteht für ihn keine Lebensgefahr. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen und die Arbeitsmaschine sichergestellt.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunkene steht mit ihrem Auto quer auf einem Gehweg

Eine 74-Jährige hat am Mittwochabend in der Aachstraße für Aufsehen gesorgt, als sie ihren Pkw quer auf einem Gehweg abstellte. Zeugen informierten die Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle kurz nach 21 Uhr stellten die Beamten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da sie keinen Alkoholtest durchführen konnte, musste sie die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, weiterfahren durfte sie selbstverständlich nicht. Zeugen, welche die 74-Jährige am Steuer ihres Wagens in der Aachstraße oder der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Zeugin findet durch Zufall vermissten Jungen

Dank der schnellen Reaktion einer aufmerksamen Zeugin konnte ein 4-jähriger Bub am Mittwoch wohlbehalten seiner Familie übergeben werden. Die 48-Jährige bemerkte den Jungen gegen 15.30 Uhr am Bodenseeufer, als er seine Kleidung in den See warf und sich gefährlich nah am Wasser aufhielt. Besorgt sprach sie den Jungen an und alarmierte sofort die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der Junge in einem unbemerkten Moment ausgebüxt und als vermisst gemeldet worden war. Die Beamten hatten bereits Suchmaßnahmen eingeleitet. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den 4-Jährigen unversehrt nach Hause zu seiner Mutter.

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