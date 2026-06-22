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POL-DO: Polizeikontrolle der etwas anderen Art: Trunkenheitsfahrt mit tierischer Überraschung

POL-DO: Polizeikontrolle der etwas anderen Art: Trunkenheitsfahrt mit tierischer Überraschung
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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0491

In der Nacht vom 19. Juni 2026 kam es um 03:20 Uhr in Lünen zu einer Verkehrskontrolle der etwas anderen Art.

Ersten Erkenntnissen zufolge stellten die eingesetzten Polizeibeamten während ihrer Streifenfahrt eine Fahrzeugführerin fest, die liegend auf dem Fahrersitz ihres Mitsubishi Space Star saß. Doch damit nicht genug: Im Kofferraum befand sich ein tierischer Beifahrer. Die Ziege namens "Wilfried" wurde laut der 29-jährigen Lünerin erst am Mittag erworben. Neben der Ziege wurden auch geöffnete und leere Bierflaschen wahrgenommen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Polizeiwache Lünen entnahm ein Arzt ihr anschließend eine Blutprobe und stellte ihren Führerschein sicher. Während dieser Maßnahme kümmerten sich weitere eingesetzte Polizeibeamte um Ziege "Wilfried".

Die Mutter der 29-Jährigen wurde kontaktiert. Sie kümmerte sich um das Fahrzeug ihrer Tochter und nahm Ziege "Wilfried" in ihre Obhut.

Gegen die 29-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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