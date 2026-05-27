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Polizei Dortmund

POL-DO: Gewaltsame Auseinandersetzungen in der Schleswiger Straße: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0417

Am Dienstagabend (26.05.2026) kam es in der Dortmunder Nordstadt zu zwei aufeinanderfolgenden Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen mit insgesamt rund sieben Beteiligten (eine Vierer- gegen eine Dreiergruppe). Die Polizei Dortmund griff frühzeitig ein, stellte diverse Waffen sicher und sucht nun nach Zeugen.

Gegen 21:14 Uhr eskalierte auf der Schleswiger Straße zunächst ein Streit zwischen den beiden Gruppierungen. Im Verlauf dieses Konflikts sprühte eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in die vierköpfige Personengruppe. Nach Zeugenangaben führten zwei weitere Beteiligte ein Messer sowie eine Machete mit sich. Zudem soll eine Person eine Schusswaffe (ob scharf oder Schreckschuss ist derzeit unklar) gehalten haben.

Aufgrund der stark frequentierten Straße wurden mehrere hundert Passanten auf das Geschehen aufmerksam und verfolgten dieses als unbeteiligte Beobachter. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation beruhigen und stellten vor Ort zwei Pfeffersprays sowie zwei Klappmesser sicher. Vier Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten jedoch nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wieder entlassen werden. Die genauen Tatverdächtigen sind derzeit noch unbekannt.

Rund eine Stunde später eskalierte der Konflikt zwischen den beiden Gruppierungen am selben Ort erneut. Nach derzeitigem Erkenntnisstand warfen die Beteiligten mit Flaschen aufeinander. Zudem wurde eine Person mit einer Axt bedroht.

Aufgrund der bereits laufenden polizeilichen Präsenzmaßnahmen im Nahbereich konnten die Beamten jedoch sehr frühzeitig und konsequent einschreiten, um eine weitere Eskalation zu unterbinden. Bei dieser zweiten Auseinandersetzung wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Die Polizisten stellten zudem die Axt sicher und sprachen gegen die angetroffenen Personen Platzverweise aus.

Die tatsächlich mitgeführten Waffen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei Dortmund. Da der erste Vorfall von einer großen Anzahl an Passanten wahrgenommen wurde, erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. 

- Wer hat die Vorfälle in der Schleswiger Straße beobachtet? 
- Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung oder den genutzten Waffen (insb. der Machete und der Schusswaffe) machen?
- Existieren möglicherweise Videoaufnahmen (z. B. mit dem Smartphone) des Geschehens?

Hinweise nimmt die Polizei Dortmund jederzeit unter der Telefonnummer 0231/132-2321 oder auf jeder anderen Polizeiwache entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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