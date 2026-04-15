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Polizei Dortmund

POL-DO: Einsatzkräfte der Präsenzkonzeption ,,Fokus" kontrollieren zahlreiche Personen und Fahrzeuge im Dortmunder Stadtgebiet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0312

Im Rahmen der Präsenzkonzeption "Fokus" hat die Dortmunder Polizei in den vergangenen Tagen (10. bis 15. April) zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund und mit starker Unterstützung der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei die Sicherheit in verschiedenen Stadtteilen durch umfangreiche Kontrollen und Maßnahmen erhöht.

Dabei wurden zahlreiche Personen überprüft, Drogen sichergestellt und präventive Maßnahmen gegen Kriminalität ergriffen.

Am Freitag (10. April) beobachteten unsere Einsatzkräfte der Videobeobachtung einen Betäubungsmittelhandel zwischen mehreren Personen im Dietrich-Keuning-Park. Mehrere Einsatzwagen der Bereitschaftspolizei suchten daraufhin den Park auf und trafen die verdächtigen Personen an.

Auch am Nordausgang des Hauptbahnhofs Dortmunds beobachteten zivile Einsatzkräfte am Samstag (11. April) einen Drogenhandel. Die Beamten stellten die Drogen und das Bargeld sicher und erstatteten Anzeige.

Insgesamt war am Wochenende auf dem Wall wenig Fahrzeugverkehr der Poser- und Tunerszene festzustellen. Jedoch erhoben die Einsatzkräfte in mehreren Fällen Verwarngelder und erstatteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unterschiedlicher Verstöße.

Am Montag (13. April) trafen Einsatzkräfte am Café Kick auf einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er war zuvor in ein Drogengeschäft verwickelt und hatte das eingenommene Bargeld offensichtlich gebunkert. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Nach Bezahlung des Betrags, der ihn aus der Haft entließ, konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Dennoch wurde ein Strafverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Eine Bürgerbeschwerde bezüglich eines Minimarkts in der Münsterstraße führte zu einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Ordnungsdienst. Bei dieser fanden sie eine größere Menge illegalen Kautabak. Diesen stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Am Dienstag, dem 14. April, musste sich eine verdächtige Person auf einem Fahrrad auf der Bornstraße einer Kontrolle unterziehen. Es bestand der Verdacht des Fahrraddiebstahls. Dieser bestätigte sich bei der Kontrolle, sodass das Fahrrad sichergestellt und eine Strafanzeige erstattet wurde. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen lagen keine Haftgründe vor.

Im Kontrollzeitraum kontrollierten Kräfte der PK Fokus insgesamt 323 Personen und 135 Fahrzeuge. In 11 Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei stellte 33 Gegenstände sicher und sprach 33 Platzverweise aus.

Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei in Dortmund weiterhin Präsenz zeigen und an unterschiedlichen Orten Schwerpunktkontrollen durchführen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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