POL-DO: Zwei Verletzte nach Streit bei Gartenparty in Dortmund Huckarde: Polizisten überwältigen bewaffneten Angreifer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0488 Wie berichtet kam es am 18. Mai 2024 am Busbahnhof in Hamm zu einem versuchten Tötungsdelikt. Jetzt veröffentlicht die Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund ein Phantombild des gesuchten Täters. Das Bild finden Sie hier: ...

mehr