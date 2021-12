Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Münsterstraße

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der nördlichen Dortmunder Innenstadt am 2. Dezember sucht die Polizei Zeugen. Ein Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 5.20 Uhr. Ein 45-jähriger Dortmunder war zu diesem Zeitpunkt auf der Münsterstraße in Richtung Norden unterwegs und wollte an einer Fußgängerampel gerade die Mallinckrodtstraße überqueren. Seinen ersten eigenen Angaben zufolge zeigte die Ampel für ihn Grünlicht. Zur selben Zeit befuhr ein weißes Auto die Mallinckrodtstraße in Richtung Westen. Der Wagen touchierte den Radfahrer, setzte aber anschließend seine Fahrt fort.

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Weitere Angaben zu dem Auto konnte er mit Ausnahme der Farbe nicht machen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu Auto und/oder Fahrer bzw. Fahrerin machen können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321.

