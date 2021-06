Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0654

Am heutigen Morgen (Donnerstag, 24.6.) kam es in der Dortmunder Innenstadt zu einem schweren Raub in einer Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen drangen gegen 10.25 Uhr zwei unbekannte männliche Täter in das Haus eines älteren Ehepaares in der Wiesnerstraße ein. Zuvor hatten sie sich als vermeintliche Paketboten ausgegeben. Die Täter drängten die 77-jährige Ehefrau in die Wohnung und fesselten sie auf dem Sofa. Den 83-jährigen Ehemann bedrohten sie mit einer Schusswaffe. Durch den Lärm wurde die Haushaltshilfe im Obergeschoss aufmerksam und alarmierte den Notruf. Die Täter flüchten daraufhin aus der Wohnung, vermutlich in Richtung Norden / B1. Das Ehepaar blieb körperlich unverletzt.

Beide Täter waren der Beschreibung nach im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Ein Täter war circa 176 bis 178 cm groß mit einer schmächtigen Figur. Er hatte dunkle Haare mit einem grauen Ansatz und auffällig schlechte Zähne. Bei Tatausführung trug er eine blaue Jacke. Nach Zeugenangaben entsprach er einem osteuropäischen Phänotyp.

Der zweite Täter war deutlich kräftiger gebaut und hatte ungefähr die gleiche Größe. Er trug eine auffällige rote Jacke mit einem Emblem.

Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Eventuell sind sie nach der Tat in ein Auto gestiegen. Bitte melden Sie sich unter 0231-132-7441!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell