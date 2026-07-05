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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0851 Frankfurt - Flughafen: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (04. Juli 2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Cargo-City-Süd. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 03:00 Uhr trafen ein 49-jähriger und ein 59-jähriger LKW-Fahrer im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit in der Cargo-City-Süd aufeinander. Aus unbekannten Gründen entwickelte sich zwischen beiden ein Streitgespräch, in Folge dessen der 59-Jährige dem 49-Jährigen ins Gesicht trat. Anschließend habe er ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Bauchraum gestochen, bevor er sich letztlich von der Örtlichkeit entfernte.

Der 49-jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er aufgrund seiner Verletzungen notoperiert werden musste. Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr.

Den 59-Jährigen nahmen Polizeibeamte kurze Zeit später im Bereich der Cargo-City-Nord fest. Er wurde noch am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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