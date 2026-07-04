Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0848 Frankfurt - Hausen: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Mittag (03. Juli 2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Hausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 14:35 Uhr befand sich der 26 Jahre alte Geschädigte an der Kreuzung Praunheimer Landstraße, "Im Eichwäldchen" als er unvermittelt von einem unbekannten Mann angegriffen worden sei. Der unbekannte Mann habe ihn mehrfach geschlagen und dabei auch einen unbekannten Gegenstand verwendet. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre alt, schlanke Statur, helle Haut, kurze rötlichbraune Haare, bekleidet mit einer grünen, kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11100 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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