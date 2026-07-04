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Westend: Mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet
Frankfurt (ots)
(la) Am Freitag (03. Juli 2026) wurden mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet festgestellt.
Im Hafenpark sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Mauer. Im Bereich Westendstraße, Arndtstraße wurden mehrere diskriminierende und antisemitische Schriftzüge an einem Stromverteilerkasten festgestellt.
Die Schmierereien wurden durch die Beamten unkenntlich gemacht.
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