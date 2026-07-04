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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0849 Frankfurt - Ostend
Westend: Mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(la) Am Freitag (03. Juli 2026) wurden mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet festgestellt.

Im Hafenpark sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Mauer. Im Bereich Westendstraße, Arndtstraße wurden mehrere diskriminierende und antisemitische Schriftzüge an einem Stromverteilerkasten festgestellt.

Die Schmierereien wurden durch die Beamten unkenntlich gemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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