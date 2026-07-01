Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260701 - 0834 Frankfurt - Ostend: Weiterer Termin zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei
Frankfurt (ots)
(la) Die Frankfurter Polizei wird in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." eine weitere kostenlose Fahrradcodierung für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen:
06.Juli 2026 14:00 - 18:00 Uhr Ostend / Paul-Arnsberg-Platz / 60316 Frankfurt am Main
Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
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