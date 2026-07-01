Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260701 - 0834 Frankfurt - Ostend: Weiterer Termin zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei

Frankfurt (ots)

(la) Die Frankfurter Polizei wird in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." eine weitere kostenlose Fahrradcodierung für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen:

06.Juli 2026 14:00 - 18:00 Uhr Ostend / Paul-Arnsberg-Platz / 60316 Frankfurt am Main

Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell