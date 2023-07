Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230707 - 0797 Frankfurt: Kickoff Roadshow

Mutige Zeugen werden im Polizeipräsidium Frankfurt geehrt - Einladung an die Medien

Frankfurt (ots)

(dr) Wie bereits angekündigt, findet morgen, am 8. Juli 2023, die Auftaktveranstaltung zur Präventionsoffensive "Gemeinsam sicher in Hessen" im Polizeipräsidium Frankfurt am Main statt. Der hessische Innenminister Peter Beuth und der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller werden die Veranstaltung, auf der zahlreiche Präventionsangebote der hessischen Polizei vorgestellt werden, eröffnen.

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie ihre Netzwerkpartner stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Anliegen rund um das Thema im direkten Austausch zur Verfügung, und ermöglichen dabei tiefe Einblicke in die vielfältige Präventionsarbeit der hessischen Polizei.

Einen besonderen Programmpunkt wird dabei die Zeugenbelobigung in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr einnehmen, bei der insgesamt 15 Bürgerinnen und Bürger sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für ihren couragierten Einsatz gewürdigt werden.

So konnte beispielsweise ein Passant am 18. März 2023 beobachten, wie zwei Taschendiebe einem Mann das Portemonnaie entwendeten. Der bestohlene Mann stürzte bei dem Versuch die Diebe abzuwehren zu Boden. Der Passant eilte ihm zu Hilfe, verfolgte anschließend einen der flüchtenden Täter und informierte umgehend die Polizei, sodass der Dieb festgenommen werden konnte.

Bei einem anderen Fall, der sich am 28. Mai 2023 in der Textorstraße in Frankfurt-Sachsenhausen ereignete, hörten drei Passanten die Hilferufe einer Frau, welche frühmorgens von einem Mann angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt wurde. Die Zeugen schritten gemeinsam ein, kümmerten sich um die Frau und verständigten die Polizei, was ebenfalls zur Festnahme des Täters führte.

Am 25. Oktober 2022 kam es in der Münchener Straße im Bahnhofsviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der einer der Beteiligten mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt wurde. Ein Polizeibeamter leistete vor Ort Erste Hilfe, was dazu beitrug, dass der Geschädigte überlebte. Durch das beherzte Einschreiten dieser Menschen konnte womöglich Schlimmeres verhindert werden.

Die Frankfurter Polizei lädt interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein, die Veranstaltung zu besuchen und über die mutigen Bürgerinnen und Bürger, die Zivilcourage gezeigt haben, zu berichten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell