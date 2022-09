Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220921 - 1086 Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 20. September 2022, gegen 10.40 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung des Maines.

Am Fußgängerüberweg in Höhe der Konstablerwache bog er nach links auf den Gleiskörper der Straßenbahn ab.

Dort wurde der Dacia von einer Straßenbahn erfasst, die ebenfalls in Richtung des Maines unterwegs war. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam zur Vorsorge in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Dacia musste abgeschleppt werden.

