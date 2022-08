POL-F: 220807 - 0879 Frankfurt - Seckbach: Brand an Haus und Fahrzeug

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 8. Reviers haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (06. August 2022) einen 20-jährigen Mann festgenommen, der verdächtig wird, einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Wertsachen eingefordert zu haben. Der 22-Jährige hielt sich um Mitternacht mit Freunden am Sachsenhäuser Ufer am Main auf und saß auf einer ...

