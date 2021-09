Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210901 - 1057 Frankfurt-Riederwald: Polizei geht Diebesquartett in Netz

Frankfurt (ots)

(hol) Am vergangenen Samstag (28. August 2021) bewiesen Zivilfahnder der Frankfurter Polizei einmal mehr ein gutes Näschen. Am Ende stand die Festnahme von vier arbeitsteilig vorgehenden Taschendieben.

Gegen 11:00 Uhr fielen den Beamten zwei Männer und zwei Frauen auf, die in der für Taschen- und Trickdiebe typischen Art und Weise nach Tatgelegenheiten zu suchen schienen. Die Fahnder hefteten sich an die Fersen der Gruppe. Einige Zeit später, auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses im Stadtteil "Riederwald", beklaute das Quartett eine Frau, die samt ihrer drei Kinder gerade dabei war, ihren Einkauf ins Auto zu laden. Dabei hing ihre Handtasche kurz unbeobachtet am Einkaufswagen, was die Ganoven schamlos ausnutzten und die Geldbörse daraus zu entwendeten. Die Mutter roch den Braten allerdings und rannte den Dieben hinterher. Sie war kurz darauf mindestens genauso überrascht vom raschen Einschreiten der Zivilfahnder wie die Gauner selbst.

Die Polizei nahm das Diebesquartett fest. Keiner der vier hat einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet, so dass alle in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert wurden. Am Folgetag erfolgte die richterliche Vorführung, die mit U-Haft für alle Beteiligten endete.

