Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210714 - 0849 Frankfurt-Heddernheim: Körperverletzung, Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 56-jährige Frau befand sich am Dienstag, den 13. Juli 2021, gegen 17.00 Uhr, im Innenbereich des Nordwestzentrums. Plötzlich und völlig grundlos wurde ihr von einem zunächst unbekannten Mann mit beiden Händen ins Gesicht gefasst, was zu Rötungen, Prellungen und Kratzern führte. Der Täter verhielt sich dabei so aggressiv, dass er durch den Sicherheitsdienst zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Nachdem die Polizei eingetroffen war, wehrte er sich u.a. mit Tritten gegen seine Festnahme. Letztendlich wurde der Beschuldigte, ein 36-Jähriger, in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses verbracht.

Gemäß Zeugenaussagen soll der 36-Jährige zuvor noch eine andere Frau angegriffen und verletzt haben. Sie konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen.

