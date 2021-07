Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210714 - 0848 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 75-jähriger Radfahrer war am Dienstag, den 13. Juli 2021, gegen 12.30 Uhr, mit seinem Gefährt unterwegs durch die Liebfrauenstraße. An der Ecke zum Holzgraben erschienen zwei Männer, die den Geschädigten schubsten und versuchten, ihm die im Korb auf dem Gepäckträger befindliche Tasche zu entwenden. Dem 75-Jährigen gelang es jedoch, die Tasche festzuhalten, was die beiden Räuber veranlasste, die Flucht zu ergreifen.

Im Rahmen der sich anschließenden Nahbereichsfahndung konnten die beiden Tatverdächtigen jedoch festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

