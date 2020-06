Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200603 - 0537 Frankfurt-Bornheim: "Heizungsableser" erbeuten Geld

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstag, den 02.06.2020, gelangten im Stadtteil Bornheim zwei Trickbetrüger, die sich an der Wohnungstür eines Seniorenpaares als Handwerker ausgaben, an deren Erspartes.

Gegen 13:30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer in der Saalburgstraße an der Wohnungstür einer 81 Jahre alten Frau und ihres 84-Jahre alten Mannes. Die beiden Unbekannten gaben sich vor den Eheleuten als "Heizungsableser" aus, welche außerdem die Heizung auf ihre Funktion testen müssten. Während einer der beiden Männer im Badezimmer Wasser in die Wanne laufen ließ und dadurch für die nötige Ablenkung sorgte, begab sich der zweite in das Schlafzimmer und entnahm aus einer dort abgelegten Geldbörse mehrere hundert Euro Bargeld. Mit der Beute verließen die beiden Trickbetrüger wieder die Wohnung.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 50 Jahre alt, circa 170 - 180 cm groß, sehr dick, schwarz gewellte Haare, Drei-Tage-bart, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem Hemd mit langen Streifen.

2. Täter: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 185 - 195 cm groß, sehr dünn, dunkelblonde Haare, helle Hautfarbe, dünnes langes Gesicht, mitteleuropäisches Aussehen, bekleidet mit weißem T-Shirt mit unbekanntem Motiv und Blue-Jeans.

Hinweis: Die Polizei Frankfurt weist ausdrücklich darauf hin, keine fremden Personen ins Haus / in die Wohnung zu lassen. Handwerkliche Termine werden in der Regel durch Vermieter, Stadtwerke oder Energieversorger angekündigt. Bei unangemeldeten Personen sollten Sie besonders vorsichtig sein und die Polizei verständigen. Halten Sie die Tür auf jeden Fall geschlossen.

