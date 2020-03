Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200327 - 0285 Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 26. März 2020, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Kassel, in Höhe des Bad Homburger Kreuzes, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. An der genannten Örtlichkeit hatte der 46-jährige Fahrer eines DAF-Sattelaufliegers seinen Lkw wegen eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen müssen. Der ihm nachfolgende 57-jährige Fahrer eines Smart Fortwo bemerkte diesen Umstand offensichtlich zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Aufliegers. Der 57-Jährige wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 20.000 EUR.

Bedingt durch die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die BAB 5 in Richtung Kassel zwischen 12.50 Uhr und 16.00 Uhr vollständig gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung erfolgte über die Parallelfahrbahn des Bad Homburger Kreuzes. Dabei kam es zu einem ca. neun Kilometer langem Stau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell